شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 طرق لتخفيف آلام القدم الروماتويدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعاني أغلب المصابين بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي من آلام القدم التي تخرج عن السيطرة في أغلب الأحيان، فهل هناك طرق لتخفيف الآلام؟.



التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو مرض مناعي ذاتي جعل مفاصلك هي العدو الأول، حيث يهاجم البطانة (الغشاء الزليلي) والشحوم (السائل الزليلي) للمفاصل، واستجابة لذلك تصبح مفاصلك ملتهبة ومتورمة ومؤلمة.

ومن أبرز أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي آلام في مفاصل إصبع القدم أو الأربطة أو الكاحلين بشكل رئيسي خاصة عند النهوض من السرير، مع تورم المفاصل واحمرارها وسخونيتها.

وحال تطور المرض يزداد الألم والتصلب سوءا في الصباح وقد يجبرك على الاستيقاظ مبكرًا، كما قد يؤدي إلى تشوهات المفاصل وتوسيع مقدمة القدم، خاصة إذا تُرك دون علاج.

لسوء الخظ، من المحتمل أن تؤلمك قدميك طوال الوقت إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، إذ إن نحو 90% من المرضى يعانون من آلام يومية في القدمين والكاحلين، وفقًا لجمعية جراحة العظام الأمريكية والكاحل.

لكن الشيء الجيد أن هناك أشياء يمكن للمرضى فعلها تساعدهم على تخفيف الآلم وأحيانا التخلص منه نهائيا.

من التدليك إلى الجراحة، تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات يمكن للمرضى اللجوء لها لتخفيف الانزعاج من آلام القدم الروماتويدي.

موقع healthcentral استعرض بعض طرق علاج التهابات الروماتويد الصعبة، كالتالي:

1- افهم سبب الألم ومصدره

من الضروري معرفة السبب وراء وجع قدمك حتى يكون تخفيف الألم أكثر منطقية، وإذا كان السبب التهاب المفاصل فيمكن استخدام علاجات RA الفعالة، وهي أدوية مضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs).

2- حارب توهج الالتهاب

يحدث توهج التهاب المفاصل الروماتويدي عندما تتفاقم الأعراض، خاصة الألم والتعب والصلابة، لدرجة أنها تتداخل مع أنشطتك اليومية حتى لو كانت بسيطة، مثل ارتداء الملابس.

لمكافحة التوهج، كان إجراء تغيير الدواء هو التدخل الأول للمشاركين في دراسة بريجهام والتهاب المفاصل الروماتويدي المتتابعة (BRASS)، وهي دراسة رصدية مستقبلية شارك فيها 1500 شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي على مدار 15 عامًا.

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يمكن للمرض زيادة جرعة العلاج أو بدء علاج DMARD جديد، أو تجربة كورتيكوستيرويد قصير المدى، أو إضافة عقار مضاد للالتهابات (NSAID) إلى نظامه، وبالطبع كل ذلك بعد العودة للطبيب المسؤول عن الحالة.

3- جلسات العلاج الطبيعي

من الضروري لأي شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن يرى معالجًا فيزيائيًا (أخصائي علاج طبيعي)، إذ يساعد في تقويم المشي ويمنح المريض تمارين يمكنها تقوية عضلات القدم والكاحل لدعم المفاصل وزيادة مرونتها وتخفيف الألم.

4- تمرن بأمان

من الضروري ممارسة الرياضة لكن ليست كل التمارين تناسب مرضى الروماتويد، لذا قد يساعدك أخصائي علاج طبيعي في العثور على أشكال من التمارين تضغط بشكل أقل على قدميك، مثل السباحة وركوب الدراجات.

صحيح أن من المهم السماح لقدم الروماتويد بالراحة والالتهاب بالهدوء قبل البدء في نظام رياضي، لكن لا يجب التوقف نهائيا عن الرياضة، إذ يساعد ممارسة نشاط في الحفاظ على وزن صحي، وهي واحدة من أفضل الطرق للحماية من آلام القدم.

5- ضع قدميك على الجليد

كشف العلماء أن البرد يقلل من التورم ويخدر الألم ويخففه بشكل فوري، لذا هو مفيد لكل من يعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي.

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يمكن لف أكياس البازلاء المجمدة في منشفة رقيقة ووضعها مباشرة على المنطقة التي تؤلمك، حتى لو كانت الكعب أو أصابع القدم، لمدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا.

6- تدفئة مكان الألم

يستخدم العلاج الحراري عادةً لتخفيف تصلب العضلات خصاة قبل التمرين، لكن العديد من محاربي التهاب المفاصل الروماتويدي يفضلون الحرارة على البرودة لإدارة الألم بشكل عام

يمكن وضع الكمادات الساخنة المبللة على مفاصل القدم والكاحل الملتهبة أو البقاء في حمام ساخن طويل.

7- تدليك مكان الألم

يمكنك تدليك موضع الألم، إذ يساعدك على تحرير العضلات الرقيقة حول مفاصلك ويسمح بتدفق المزيد من الدم إليها.

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إلى جانب الراحة الفورية في المنطقة المصابة، تظهر بعض الدراسات أن التدليك يمكن أن يكون له تأثير علاجي شامل، وربما يقلل الالتهاب في أجزاء أخرى من الجسم أيضًا.

8- ارتداء أحذية معينة

من المهم أن يحرص مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي على ارتداء أحذية ذات قاعدة أوسع وبطانة عميقة، لتخفيف الحمل على مقدمة القدم أو تقليل حركة الكاحل.

9- تجنب المشي حافيا

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من آلام القدم المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن المشي حافي القدمين يمكن أن يسبب المزيد من الألم.

10- لا تجهد القدم

تجنب الوقوف طوال اليوم، وحاول تبديل الأنشطة التي تضطرك إلى القيام المتتالي أو الحركة الكثيفة بأخرى تضمن لك الجلوس جزءًا من اليوم على الأقل.