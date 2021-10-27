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مسرور بارزاني: "داعش" تهديد رئيسي على أمن كردستان والعراق والمنطقة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "كردستان 24" عن بارزاني تصريحات أدلى بها في سياق رده على سؤال بشأن الهجوم الدموي الأخير في ديالى والذي راح ضحيته العديد من المواطنين، حيث أكد قائلا "لا يزال داعش يشكل تهديداً رئيسياً على أمن كوردستان والعراق والمنطقة".

وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان على أن حكومته تعمل على ملء الثغرات الأمنية في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة المركزية، كما أكد استمرار الجهود الهادفة إلى تشكيل لواءين مشتركين (من البيشمركة والجيش العراقي) لحماية تلك المناطق من خطر الإرهاب.

وتطرق بارزاني للحديث عن الأزمات الخارجية، حيث قال "لا نريد أن نكون جزءاً من الأزمات بين أمريكا وإيران" داعيا الأطراف المتنازعة إلى احترام السيادة العراقية وسيادة إقليم كوردستان.

في السياق ذاته، دعا بارزاني الحكومة العراقية إلى وضع حد لهجمات الميليشيات، مشيرا إلى أن إقليم كردستان والعراق ما زالا بحاجة إلى مساعدة التحالف الدولي.

وأعرب بارزاني عن رغبته في أن تكون علاقات حكومته مع دول الجوار جيدة، وأن تكون علاقات الإقليم مع إيران طبيعية، على "ألا تكون علاقة إقليمه مع أمريكا على حساب علاقتنا مع إيران"، وجدد تأكيده بأن العلاقات التي تجمع بين إقليم كردستان وتركيا جيدة وتصب في مصلحة الجانبين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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