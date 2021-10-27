الجزائر تهدد وكالة الأنباء الفرنسية بسبب "حملة عدائية بغيضة" ضد البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان، إن الوكالة الفرنسية "تواصل تحاملها العدائي ضد الجزائر وتتجرد من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية"، حسبما نقل موقع "النهار أونلاين" الجزائري.

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وأضاف البيان أن وكالة الأنباء أصبحت "بوقا ناطقا" باسم لوبيات معلومة ودوائر رسمية "حاقدة" على الجزائر، مطالبة "فرانس برس" بالتوقف الفوري عن "حملتها العدائية البغيضة ضد البلاد".

وهددت الوزارة بعدم منح الوكالة الفرنسية اعتماد العمل في البلاد، إلى جانب "منعها من التواجد في الجزائر تحت أي غطاء وبأية صفة كانت".

بالأمس، اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية "فرانس برس"، بشن حملة معادية للبلد العربي من خلال خدمة "الشريط الإخباري" (الخدمة التي ترسل من خلالها وكالات الأنباء أخبارها وتقاريرها إلى الصحف والمواقع والمؤسسات الإعلامية كي تنشرها).

وقالت الوكالة الجزائرية إن نظيرتها الفرنسية نشرت تقريرا يتضمن "مغالطات كبيرة" و"زيفا إعلاميا واضحا"، مضيفة أنها (الوكالة الفرنسية) سجلت بذلك "انزلاقا خطيرا يضاف الى سجلها الحافل بالأخبار الكاذبة الموجهة حصريا ضد الجزائر".

وأضافت: "نصبت وكالة الأنباء الفرنسية نفسها في الفترة الأخيرة جهاز بروباغاندا مسخر بامتياز لخوض حرب إعلامية بالوكالة لفائدة جهات تكن العداء للجزائر".

وأرجعت الوكالة الجزائرية سبب هجوم المؤسسة الفرنسية على بلادها إلى ما قالت إنه "ثبات الجزائر على مواقفها التاريخية إزاء القضايا الدولية العادلة، ونجاحها كفاعل إقليمي واستراتيجي في إحلال السلم والأمن والتوافق الدولي".

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