سفراء الولايات المتحدة و9 دول يطالبون بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية التسع تأكيدهم على استمرار اعترافهم بالحكومة الانتقالية في السودان ورئيسها عبد الله حمدوك.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أي نشاط للمنظمة لحين عودة السلطة للحكومة الانتقالية المدنية.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه: "قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وفقا لجميع وثائق المنظمة... التعليق الفوري لمشاركة جمهورية السودان في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى العودة الفعلية للسلطة الانتقالية المدنية".

وقرر الاتحاد الأفريقي "إيفاد بعثة إلى السودان للتحاور مع الأطراف المعنية بهدف إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي"، مشددا على "ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تمشيا مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان".

وكان الجيش السوداني قد أعلن، صباح الاثنين الماضي، اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء آخرين في الحكومة، كما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز للأمة، إعلان حالة الطوارئ وحل حكومة البلاد. يوم الثلاثاء، علم أن حمدوك وزوجته عادوا إلى مقر إقامتهم في العاصمة.