وزير الطاقة اللبناني: الجانب المصرى يتسم بالإيجابية بمباحثات استيراد الغاز

القاهرة - سامية سيد - عرض وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، على رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ووفد من البنك الدولي، نتائج زيارته الأخيرة لمصر لبحث استيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، مؤكدًا أن الجانب المصري يتسم بالإيجابية وهناك تقدم تم إنجازه في صياغة عقد توريد الغاز.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه ميقاتي، اليوم الأربعاء، بحضور فياض ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار جاه.

وأضاف أن الاجتماع اليوم تطرق أيضًا إلى تمويل البنك الدولي لبرنامج استيراد الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا واستيراد الكهرباء من الأردن.

وقال فياض إن المجتمعين بحثوا أيضًا إمكانية البناء على الاجتماعات والاتصالات التي تقوم بها الحكومة مع العراق من أجل تزويد لبنان بكمية إضافية من الوقود، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب أن يقوم بعقد اجتماعات في العراق للنظر بهذا الموضوع بالتعاون مع رئيس الوزراء ووزير النفط العراقيين.