شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولى ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي ضمن "برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة".

جاء ذلك في سلسلة من الاجتماعات التي ترأسها ميقاتي اليوم بحضور وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه.

وتناول الاجتماعات عدة محاور يعمل البنك الدولي على دعم لبنان من خلالها وأبرزها التعليم ودعم القطاع التربوي والمعلمين بالإضافة إلى قطاعات الكهرباء والنقل ودعم الفئات الأولى بالرعاية في لبنان.