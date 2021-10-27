شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يندد بالهجوم الإرهابى فى محافظة ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته واستنكاره للهجوم الارهابى، الذى استهدف قرية بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى مساء أمس، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام يستشعر القلق البالغ إزاء المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في العراق خاصة فى أعقاب الانتخابات النيابية فى 10 أكتوبر الجارى.

وحذر المصدر من التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية على استقرار الوضع الأمني، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والتكاتف من أجل القضاء على البؤر المتبقية لتنظيم داعش الإرهابى، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير للعراق وأهله.

وجدد المصدر دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الدولة العراقية في هذا الصدد، وتطلعها لأن يتمكن العراق من تجاوز التحديات الراهنة على الصعيدين الأمني والسياسي، ليستكمل جهوده على طريق تحقيق الاستقرار والتنمية.