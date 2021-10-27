شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأعمال.. «التأمينات» توضح خطوات خدمة «متابعة الطلبات» إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن لصاحب العمل متابعة جميع معاملاته إلكترونيا عبر خدمة “متابعة الطلبات”. وقالت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل متابعة المعاملات ومعرفة حالة الطلبات إلكترونيا. وأشارت المؤسسة إلى أن المستفيد من هذه الخدمة هو صاحب العمل، من خلال 4 خطوات كالتالي: 1- الدخول على الصفحة الرئيسية. 2- اختيار أيقونة أعمال. 3- اختيار أيقونة متابعة الطلبات. 4- تعبئة البيانات ثم الضغط على استعلام.



كانت هذه تفاصيل خبر لأصحاب الأعمال.. «التأمينات» توضح خطوات خدمة «متابعة الطلبات» إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.