شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير 13 آلية عسكرية لمليشيا الحوثي ومقتل أكثر من 105 عنصراً إرهابياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية باليمن” ، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين الإرهابية في الجوبة والكسارة التابعتين لمأرب، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت بحسب “الإخبارية عاجل”، أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 105 عناصر إرهابية.

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