شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب وزارة الاتصالات بالتنسيق مع «الزكاة» لتسهيل المعاملة الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي.

ودعا الوزارة بوضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة ممّا يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة.

كما طالب الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة.

ودعا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى تساءل عضو الشورى الدكتور فيصل العماج عن أسباب عدم صرف المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لبدل طبيعة عمل للموظفين السعوديين الذين يعملون في مجال الأمن والسلامة.

فيما أشار عضو الشورى الأستاذ عساف ابوثنين، إلى أنه لايزال هناك بعض القصور في بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية خاصة في مكاتبها الدولية بالرغم من العدد الكبير لموظفيها.