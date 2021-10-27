"واتس آب" قد يحجب إحدى ميزاته عن ملايين المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

كشفت تقارير جديدة أن "واتس آب" قد تُطالب قريبا الملايين من مستخدميها بالتحقق من هوياتهم قبل استخدام إحدى ميزات تطبيقها الأكثر شيوعا.



ويشير إصدار تجريبي وقع إطلاقه مؤخرا من تطبيق الدردشة في الولايات المتحدة إلى أنه قد يُطلب من المستخدمين تقديم وثائق قبل استخدام مدفوعات "واتس آب".

وهذا هو نظام تحويل الأموال داخل التطبيق الذي يسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى جهات الاتصال الخاصة بهم بنقرة زر واحدة.

ووقع إطلاق نظام المدفوعات هذا في البرازيل والهند العام الماضي. وهو غير متوفر بعد في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم طرحه في هذه المناطق في نهاية المطاف.

وفي الهند، يتحقق مستخدمو الأداة حاليا من هويتهم من خلال توفير رقم الهاتف المرتبط بحسابهم المصرفي.

وفي البرازيل، تستخدم مدفوعات WhatsApp Facebook Pay للتحقق من صحة معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم.

ووفقا لمطوري XDA Developers، يشير الإصدار التجريبي الأخير v2.21.22.6 إلى أن إجراء التحقق على وشك أن يصبح أكثر صرامة.

وتشير التعليمات البرمجية الموجودة في الإصدار التجريبي إلى أن "واتس آب" قد يطلب قريبا مستندات الهوية قبل السماح للأشخاص باستخدام المدفوعات.

ويمكن أن يحظرك التطبيق من هذه الميزة حتى تقدم مسحا ضوئيا لمعرف الهوية.

وليس من الواضح سبب احتياج "واتس آب" لهذه المستندات من أجل التحقق من الحساب وتفعيل المدفوعات.

ومن المحتمل أن تكون الشركة على وشك توسيع الميزة إلى دولة أو منطقة حيث تكون هذه المستندات متطلبا قانونيا.

كما أنه ليس من الواضح نوع التعريف المطلوب. ومن المحتمل أن تكون رخصة القيادة أو جواز السفر من بين المستندات المقبولة.

والإصدارات التجريبية من التطبيقات هي إصدارات مبكرة من البرامج التي يتم طرحها للمختبرين قبل منحهم الضوء الأخضر للإصدار العام.

وعلى هذا النحو، من المحتمل أن يتم إلغاء ميزة التحقق من قبل المطورين قبل طرحها على مستخدمي "واتس آب" البالغ عددهم ملياري مستخدم.

ويشار إلى أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، أعلن عن إطلاق مدفوعات "واتس آب" في العام الماضي، واصفا إياها بأنها "طريقة آمنة ومتسقة لتسديد المدفوعات".