تونس... إضراب مدته 48 ساعة للعاملين بالبث الإذاعي والتلفزيوني

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الاتحاد في برقية الإضراب التي أرسلها إلى الوزارات والإدارات المعنية، إن رئاسة الحكومة تعمدت عدم تفعيل الاتفاق الموقع من قبل جميع الأطراف المتداخلة منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

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وبحسب هذا الإعلان، سيدخل جميع العاملين في الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، في إضراب عام عن العمل طيلة يومين، وفقا لما أفادت به شبكة "نسمة" التونسية.

ويبدأ الإضراب من الساعة 7 صباحا يوم الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى الساعة 7 من صباح الخميس 11 نوفمبر بجميع مراكز العمل في أنحاء الجمهورية.

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