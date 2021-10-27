السيسي يؤكد رفضه لفرض "أطراف إقليمية" سياسة الأمر الواقع في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني، كلاوس يوهانيس، الذي يزور القاهرة، بحسب بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ووسائل إعلام مصرية بينها صحيفة "الوطن".

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وقال السيسي: "ناقشنا الأزمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف ومجلس الأمن رقم 2254".

وشدد على "رفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع، سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية هناك"، دون مزيد من التفاصيل.

كما أكد الرئيس المصري تطلع بلاده لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها سيتيح للشعب الليبي "فرصة اختيار حكومة موحدة، تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا".

وشدد على ضرورة "الالتزام بمقررات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع العناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى".

وأكد السيسي أن لقاءه مع نظيره الروماني تناول الحرص على "إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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