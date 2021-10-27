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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يجتمع بسفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد البعثة على دعمها الكامل للحكومة اليمنية في هذا الوقت الحرج.

ونشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي بيانا، قال فيه إن الزبيدي استقبل الوفد الأوروبي، الذي وصل إلى عدن مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وترأس الوفد الأوروبي ماريون لاليس، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن.

وأكد الزبيدي أن زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى عدن تسهم في دفع جهود السلام وإنهاء الحرب، كما أنها تمثل دعما لاتفاق الرياض الذي ترعاه .

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات، بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبين "أنصار الله" التي استولت على العاصمة صنعاء، وتسببت تلك الحرب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

© Sputnik

أكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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