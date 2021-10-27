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رؤساء أركان الجيوش الخليجية يعقدون اجتماعا افتراضيا

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE

ذكرت ذلك وزارة الدفاع ، على "تويتر"، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة السعودي يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بالدول الخليجية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول عقدت الاجتماع الـ 18 للجنة.

وحضر الاجتماع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي، إضافة إلى اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة للمجلس.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع بحث العديد من القضايا الخاصة بتعزيز التطلعات العسكرية لدول المجلس وسبل تحقيق المتطلبات العسكرية لمنظومة التعاون الخليجي.

© Sputnik / M.HASSAN

القوة العسكرية لجيوش مجلس التعاون الخليجي… حقائق وأرقام

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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