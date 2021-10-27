إسرائيل تمنح موافقة مبدئية على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الموافقة المبدئية جاءت بعد يوم من إصدار إدارة بايدن أشد إدانتها حتى الآن للبناء المقترح.

وجاء الإعلان عن الموافقة ببناء المنازل الاستيطانية الجديدة على لسان هاجيت عفران، من حركة "السلام الآن"، المناهضة للاستيطان، فيما لم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى ساعة كتابة تلك السطور.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي صادق، اليوم الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

واجتمع مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، الذي يصرح بالبناء في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، للمصادقة على بناء الوحدات السكنية، مع حصول أكثر من نصفها على الموافقة النهائية قبل البدء في البناء.

ومن المنتظر حال تأكيد الموافقة على البناء الجديد، أن يثير القرار صداما مع الولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن إثارة غضب الفلسطينيين، وهو ما يشكل اختبارا حقيقا للائتلاف الحاكم في إسرائيل، المكون من قوميين متطرفين ووسطيين وأحزاب تعارض المستوطنات.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عن قلقها الشديد بشأن خطط إسرائيلية تهدف للمضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة، منها في عمق الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "نعارض بشدة توسيع المستوطنات، وهو أمر يتعارض تماما مع جهود خفض التوترات وضمان الهدوء والإضرار بالسعي إلى حل الدولتين".

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