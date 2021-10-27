شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات خطيرة في منتجات أبل.

وأصدرت شركة أبل عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في بعض المنتجات؛ حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز، بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر موقعها الإلكتروني.