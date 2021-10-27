شاهد.. ديناصور يقتحم مقر الأمم المتحدة للتحذير من كارثة وشيكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقتحم "ديناصور" قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، محذراً من كارثة وشيكة.



الديناصور الذي صمم بواسطة حاسوب، ظهر في مقطع فيديو طريف بث على مواقع التواصل الاجتماعي قبل القمة المنتظرة.

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وحذر المخلوق المنقرض من مخاطر حرق الوقود الأحفوري، وتسببه في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووجه رسالة للدبلوماسيين رفيعي المستوى هناك، قائلا: "الانقراض أمر سيئ".

وأضاف: "إنكم في طريقكم نحو كارثة مناخية. مع ذلك، تنفق الحكومات مئات المليارات من الأموال العامة كل عام لدعم الوقود الأحفوري. تخيلوا لو أننا أنفقنا هذه المليارات سنويا على دعم الشهب العملاقة".

المقطع الطريف سجل بصوت الممثل جاك بلاك في نسخته الإنجليزية.