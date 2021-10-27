قطر والنمسا تبحثان تطورات الأزمة الإنسانية في أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن محمد بن عبد الرحمن، ومايكل لينهارت، استعرضا، خلال اللقاء، سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية القطري على "تويتر" إنه ناقش مع الوزير النمساوي أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.

أما وزير وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، فأكد أن مباحثاته مع وزير خارجية قطر كانت ممتازة وأنها تناولت تطورات الأزمة الإنسانية في أفغانستان وسبل التعامل معها حتى لا تتحول أفغانستان إلى ثغرة أمنية تهدد المنطقة برمتها.

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