وزير الإعلام اللبناني: لا يجوز أن يملي علينا أحد ما يجب أن نقوم به

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB

وأضاف: "عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول أنني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي على الرغم من أنني لست طامحا وراء المناصب واضعا مصلحة لبنان فوق كل المصالح".

واستغرب أن "المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم عليه، ومنذ تعيينه وزيرا حاولوا تصويره وكأنه جاء لقمع الإعلام".

وأعلن أن "الحلقة التي أثارت الجدل أخيرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعيينه وزيرا بأسابيع".

مشيرا إلى أن "مواقفه في تلك الحلقة تجاه سوريا وفلسطين والخليج العربي هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنه وزير في الحكومة هو يلتزم سياستها".

وقال: "أنا ضد الحروب العربية - العربية وما قلته عن اليمن هو بمثابة صداقة مع هذه الدول، واتهامي بمعاداة السعودية أمر مرفوض، اختلفت سابقا بالرأي معهم وخسرت عملي في MBC، لكنني لست ناكرا للجميل".

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أثار ردود فعل دولية ومحلية بعد أن قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني "برلمان الشعب" إن "أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات، وأنه لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".