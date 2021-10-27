شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة من «أبشر» للمواطنين والمقيمين.. إتاحة الاستعلام عن قيود السفر المسجلة عليهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منصة أبشر أنه يمكن الآن الاستعلام عن قيود السفر وتقديم الخدمات إلكترونياً عبر حسابك في المنصة، والتي تمكن المواطنين والمقيمين من استعراض قيود سفرهم المسجلة عليهم من مختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن طريق الرابط التالي (هنا)، وذلك عبر الخطوات التالية:

-الدخول لمنصة أبشر أفراد.

-اضغط على استعلامات.

-قيود السفر وتقديم الخدمات.