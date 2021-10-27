شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الجوازات» لجميع القادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات توجيها مهما اليوم الأربعاء، لجميع القادمين إلى المملكة.

ودعت «الجوازات» عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إليها.

وأوضحت أن التسجيل يسهم في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل «مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين ومرافقيهم، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها».