شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تظلق هاتفها الذكي Xiaomi 11 بميزات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شاومى Xiaomi، الرائدة في مجال التكنولوجيا، رسمياً أحدث أجهزتها من سلسلة شاومي Xiaomi 11 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إثراء الإبداع بين مستخدمي هواتفها الذكية: Xiaomi 11T وXiaomi 11T Pro، إضافة إلى جهاز Xiaomi 11 Lite 5G NE المجدد كلياً والأكثر أناقةً.



وبهذا الإصدار تواصل شاومي إحداث ثورة مطردة النمو في مجال التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للهواتف الذكية، حيث يقدم الجهازين Xiaomi 11T وXiaomi 11T Pro عدداً كبيراً من ميزات صناعة الأفلام المبتكرة "Cinemagic". لقد ولت أيام معدات صناعة الأفلام الثقيلة والمكلفة، مع سلسلة هواتف Xiaomi 11T، أصبحت تقنية صناعة الأفلام الأكثر طلبًا حاليًا متاحة في أيدي المبدعين الطموحين. في الوقت نفسه، يعد هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE الفائق النحافة والخفيف في الوزن، الجهاز المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي أنيق متطور يتضمن ميزات مبتكرة لتمكين الإبداع.

حققت شاومى إنجازًا بارزًا آخر مع إطلاق هاتفها المتخصص بالميزات السينمائية Xiaomi 11T Pro، والذي يعد أول هاتف ذكي من شاومى يتم إطلاقه على مستوى العالم باستخدام تقنية Xiaomi HyperCharge 120W الخاصة بالشركة.

ستتيح التقنية الرائدة في الصناعة شحنًا بنسبة 100% في 17 دقيقة فقط، مما يمنح المبدعين مزيدًا من الوقت لمواكبة موهبتهم وتقليل وقت التوقف لضمان استمرارية عمل الهاتف ليوم كامل. يتم تحقيق ذلك من خلال التقنيات المبتكرة مثل مضخات الشحن المزدوجة، وهيكل البطارية ثنائي الخلية، وسماعات الاذن اللاسلكية، واستخدام مادة الجرافين على بطارية ليثيوم أيون Li-ion وتقنية الشحن فائق السرعة Mi-FC. يتم ضمان سلامة البطارية من خلال شهادة نظام الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، و34 ميزة للشحن وأمان البطارية، ومراقبة درجة الحرارة في الوقت الفعلي وغيرها من الإجراءات. كل ذلك بينما يوفر معالج الهاتف المحمول الرائد كوالكوم سناب دراجون 888 الطاقة اللازمة لتشغيل عدد كبير من قدرات الذكاء الاصطناعي الفعالة.

يمتاز هاتف XIAOMI 11T Pro بكاميرا ثلاثية العدسة فائقة الاداء تم إعدادها بزاوية عريضة بدقة 108 ميجابكسل، وميزة تيليماكرو المضاعفة، وعدسة عريضة بزاوية قياسية 120 درجة. علاوة على ذلك، يتميز الهاتف الذكي بقدرات تصويرية حاسوبية مبهرة مع امكانيات سينمائية بتقنية الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة، وفيديو بدقة 8K وتقنية التصوير HDR10+، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات باستخدام أنظمة ايزو الذكية نفسها الموجودة في الكاميرات الرقمية الاحترافية.

وتم تجهيز شاشة ديسبلاي ميت A+ المسطحة بمقاس6.67 بوصة وبجودة عرض عالي الدقة FHD+ ترددها 120 هرتز اموليد بتقنيات TrueColor وDolby Vision® وHDR10+. فهي تعرض أكثر من مليار لون، وتتميز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة، وتوفر معدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 480 هرتز، وهي محمية بأقوى زجاج من Corning® Gorilla® حتى يومنا هذا من Corning® Gorilla® Glass Victus ™.

تتميز الشاشة أيضًا بعدد من وظائف العناية بالعيون لحماية المستخدمين من إجهاد العين، مثل True Display الذي يقوم تلقائيًا بضبط درجة حرارة اللون وفقًا للظروف المحيطة بالإضافة إلى ميزة وضع القراءة 3.0. يتصدر هاتف Xiaomi 11T Pro ذلك مع تقنيةDolby Vision®بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة مخصصة بأنظمة SOUND BY Harman Kardon.

يتوفر هاتف Xiaomi 11T Pro بثلاثة خيارات من الألوان الأنيقة مع لمسة نهائية مصقولة بعناية: Meteorite الرمادي وMoonlight الأبيض وCelestial الأزرق. يأتي الجهاز في نوعين مختلفين: 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 256 جيجابايت. بسعر يبدأ من 2399 درهمًا إماراتيًا، سيتوفر هاتف Xiaomi 11T Pro عبر قنوات البيع الرسمية لشاومي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

Xiaomi 11T: محطة صناعة الافلام السينمائية "Cinemagic" الاستثنائية لإنشاء المحتوى

يواصل Xiaomi 11T مهمته لإتاحة ميزة "Cinemagic" الاستثنائية للجميع من خلال تقديم ميزات احترافية مثل الكاميرا الثلاثية عالية الدقة، إلى جانب مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع والإنتاجية بإحترافية.

استمتع بلقطات تخطف الأنفاس مع كاميرا Xiaomi 11T الثلاثية التي تتميز بزاوية عريضة عالية الدقة تبلغ 108 ميجابكسل وزاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة وكاميرا وميزة تيليماكرو المضاعفة. يجمع الهاتف الذكي هذا مع أوضاع السينما المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة لاستنزاف حيل المصورين السينمائيين المحترفين مثل Time Freeze وNight Time-LapseوMagic Zoom وأنواع أخرى من اللقطات المعقدة بنقرة واحدة فقط بينما يتم إنعاش أضعف الأصوات وتنشيطها بطريقة سينمائية مع خاصية التكبير الصوتي.

توفر شاشة اموليد المسطحة XIAOMI 11T بمقاس 6.67 بوصة وتردد 120 هرتز بشكل متساوٍ وتقنية HDR10+ مع وضوح كريستالي، وأكثر من مليار لون، ومجموعة متنوعة من ميزات العناية بالعين ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 480 هرتز، مما يضمن أن أدنى معدل نقر على الشاشة لتسمح للمستخدمين التقاط الصور المثالية حتى لو في لحظات عابرة.

سواء كنت تقوم بالتصوير أو تحرير لقطات سينمائية خاصة بك، فإن هاتف Xiaomi 11T يواكبك طوال اليوم بفضل شرائح MediaTek Dimensity 1200-Ultra الموفرة للطاقة، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن توربو سلكي بقوة 67 وات ليصل الشحن إلى 100% في 36 دقيقة فقط*.

يتوفر Xiaomi 11T أيضًا بلمسة نهائية مصقولة بعناية بألوان متعددة Meteoriteالرمادي وMoonlight الأبيض وCelestial الازرق؛ ويأتي في نوعين مختلفين: 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت. يبدأ السعر من 1999 درهم إماراتي عبر قنوات البيع الرسمية لشاومي المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: الهاتف الأفضل بشكل مطلق تحت فئة الأنحف والأخف وزنًا

يكشف هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE عن تصميم أكثر أناقة يخطف الأبصار، حيث يجمع كل الامتيازات في هيكل فائق النحافة وخفيف الوزن، يبلغ قياسه 6.81 مم ووزنه 158 جم فقط**. سيتم إبراز التصميم بشكل أكبر بسماكة أقل 1.88 مم على كل من الحواف العلوية والجانبية، بالإضافة إلى أربعة خيارات للألوان الأنيقة. بينما يعود Truffle الأسود وBubblegum الأزرق وPeach الوردي، تضيف شاومي لونًا جديدًا تمامًا غلى التشكيلة وهو Snowflake الأبيض، الغير لامع ومتجمد مشابه للثلج المتساقط حديثًا.

بفضل شاشة اموليد DotDisplay بمقاس 6.55 بوصة ودعم TrueColor بحجم 10 بت وتقنية Dolby Vision®، يوفر هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE جودة صورة فائقة الوضوح مع ألوان نابضة بالحياة وسطوع مذهل وتباين وتفاصيل مذهلة. بهدف الاستمرار بالمحافظة على إرث الكاميرا لتشكيلة Xiaomi 11، يوفر هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE أفضل تصوير في فئته بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تيليماكرو بدقة 5 ميجابكسل. كل هذا بالإضافة إلى الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك سينما بتقنية الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة، ومرشحات فيديو سينمائية، ووضع مدونة فيديو جديد.

يتميز هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE بمعالج الرائد كوالكوم سناب دراجون 778Gالداعم لشبكة الجيل الخامس*** لإثراء تجربة الاستخدام اليومية. من خلال توفير الاتصال فائق السرعة في متناول يدك، يمكنك بث مقاطع فيديو عالية الدقة أو تشغيل ألعاب كبيرة الحجم دون تأخير، والاستمتاع بمكالمات فيديو فائقة الوضوح. الجهاز مزود أيضًا ببطارية تبلغ سعتها 4250 مللي أمبير في الساعة وميزة شحن سريع بقوة 33 وات.

يأتي هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE بثلاثة أنواع: 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت، سيتم توفرهما من خلال قنوات البيع الرسمية لشاومي، بالإضافة إلى توفر 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت حصريًا على أمازون بدءًا من 6 أكتوبر. يبدأ سعر التجزئة الموصى به من 1199 درهمًا إماراتيًا.

سيكون هاتف Xiaomi 11T Pro 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت الذي تم إطلاقه حديثًا متاحًا للحجز المسبق بدءًا من 6 إلى 11 أكتوبر وسيأتي مع هدية خاصة من Xiaomi Flipbuds Pro بقيمة 599 درهم إماراتي.