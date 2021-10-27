الارشيف / اخبار الخليج

طائرة ركاب مصرية متجهة من القاهرة إلى موسكو تعود أدراجها بعد أقل من ساعة على إقلاعها

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن متحدث باسم شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أن الشركة تتحقق من أنباء بشأن عودة رحلتها المتجهة من القاهرة إلى موسكو إلى مطار المغادرة.

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال بشأن عودة رحلتها المتجهة إلى موسكو إلى مطار القاهرة الدولي مرة أخرى: "نحن نتحقق من هذه الأنباء".

هذا ولم يُعرف بعد سبب عودة الطائرة إلى مطار المغادرة.

أقلعت الطائرة من القاهرة الساعة 11:14 بالتوقيت المحلي (12.14 بتوقيت موسكو). وبحسب لوحة الوصول في مطار دوموديدوفو، حيث كان من المفترض أن تهبط، كان من المتوقع وصولها إلى موسكو الساعة 4:23 مساءً مع تأخير لمدة نصف ساعة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا