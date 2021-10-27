قطع بث قناة "نسمة" التونسية وإذاعة "القرآن الكريم"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت القناة أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "هايكا"، مصحوبة بالقوات الأمنية، قامت بقطع البث عن قناة "نسمة" وذلك تطبيقا لأحد قراراتها، كما تم قطع البث عن إذاعة "القرآن الكريم".

وأفاد موقع "تونس تليغراف" بأن السلطات وضعت الشمع الأحمر على استوديوهات كل من القناة والإذاعة، فيما أكد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز معدات قناة "حنبعل".

ودعا هشام السنوسي، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم، إدارة قناة "حنبعل" إلى التوقف عن البث تلقائيا.