خبراء: إلغاء قانون الطوارئ في مصر يحسن صورتها أمام العالم ويؤكد نجاح حملتها على الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. واعتبر خبراء مصريون القرار، "خطوة إيجابية"، تحسن من صورة مصر أمام العالم، وتؤكد نجاحها في حملتها للقضاء على الإرهاب.

وفرضت حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر في عام 2017، بعد تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا؛ وتشمل فرض إجراءات استثنائية وصلاحيات للقوات الأمنية في توقيف الأشخاص والتحقيق معهم وإحالة إلى محاكم استثنائية.

وعلى مدى 30 تقريبا، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، عاشت مصر تحت حالة الطوارئ؛ وكان إلغاء هذا القانون أحد المطالب الأساسية لـ "ثورة 25 كانون الثاني/ يناير" 2011، والتي تمثلت في احتجاجات ذات طابع اجتماعي وسياسي، ضد نظام مبارك.

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في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، يصف المفكر الاستراتيجي والقيادي السابق بالجيش المصري سمير فرج، هذا القرار بـ "التاريخي"؛ ويقول، "بعد نحو 44 عاما ستعيش مصر لأول مرة، بدون قانون للطوارئ".

ويضيف فرج، "هذا يعني أنه ولأول مرة، أصبح المواطن المصري يعيش مع قاضيه الحقيقي، وهو القانون المصري، دون تهديد باعتقاله أن حبسه أو حجزه دون أي قرار من النيابة ومن القاضي. ثانيا يعني [القرار] توقف الإحالة إلى المحاكم العسكرية".

وأوضح فرج، أن القرار يشمل محافظة شمال سيناء التي شنت الدولة المصرية حربا على الإرهاب فيها، منذ عام 2013، بعد إزاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين؛ وهي المحافظة التي شهدت مئات العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وتواجد لعناصر وجماعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وفي هذا الصدد، يقول فرج، "هذا يعني أن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب، ونجحت في تأمين حدودها وفي تأمين الشارع والشعب المصري".

كما اعتبر أن الحرب على الإرهاب انتهت في شمال سيناء، وفي أنحاء مصر جميعها.

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كما يرسل هذ القرار رسالة، بحسب فرج، إلى المستثمرين وإلى السياحة؛ حيث "يفتح الباب أمام المستثمرين وأمام السياحة، خاصة وأن بعض الدول كانت تضع قيودا على مصر، بسبب قانون الطوارئ".

ويؤكد الخبير الاستراتيجي المصري أن هذا القرار سيحسن من موقف مصر أمام المجتمع الدولي، بأنها تعيش حياة ديمقراطية سليمة؛ ويحسن صورة مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث كان يؤخذ على مصر وجود مثل هذا القوانين.

من جانبه، يرى الخبير الأمني ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، سمير راغب، أن هناك قوانين طبيعية سنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، أصبحت "بديل كافي عن فرض حالة الطوارئ التي كانت تجدد كل ثلاثة أشهر، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقوانين التي تجفف منابع تمويل الجماعات الإرهابية".

ويقول راغب، في حديث مع الوكالة، "لا شك أن هذا القرار مؤشر على تراجع الجماعات الإرهابية. نحن مر علينا وقت كان كل يوم هناك عمليات إرهابية، بالتأكيد حدث لهم تراجع. والمناطق التي كانت تشهد عمليات إرهابية تم التعامل معها بأكثر من بعد، منها البعد التنموي ومنها بعد أمني. والمناطق التي كانت متاخمة للحدود، تمكنت القوات المصرية من قدرات أكبر لضبط الحدود".

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كما يلفت الخبير الأمني إلى تطور العلاقة بين حركة "حماس" الفلسطينية الحاكمة في قطاع غزة المجاور لشمال سيناء، والحكومة المصرية؛ وقال، إن "حركة حماس بدأت تتعاون مع مصر فيما يتعلق بضبط الحدود، إلى جانب تطبيق الدولة لفكرة تجفيف المنابع من حيث الدعم المالي، الذي كان يصل للجماعات الإرهابية والحجز على أموال الإخوان ومراقبة الحسابات. فتم تقليل الثغرات التي كانت تصل عبرها الأموال".

ويضيف راغب، "الدولة أيضا قضت على البنية التحتية للجماعات الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية. وهذا كله جعل القوانين الطبيعية مع القضاء الطبيعي تعمل بشكل طبيعي؛ وكل هذا أوصلنا لانعدام الحاجة إلى الإجراءات الاستثنائية، وأصبحت القوانين الطبيعية تكفي".

ويرى راغب أن هذا القرار سيؤدي إلى تخفيف القبضة الأمنية على بعض المناطق، خاصة المناطق الحدودية؛ ويقول، إن "الحدود هي المصدر الرئيسي للتهديدات ويجب السيطرة عليها .. لكن لن يتم التضييق على المواطن فيما يتعلق بساعات حظر التجول والمناطق التي تشهد صراعات". وتابع موضحا، "التواجد الأمني لن يقل بل سيزيد، خاصة وأن الجماعات الإرهابية لديها فكرة الضربات المتباعدة بعد الاسترخاء؛ وهذا ما تعمل عليه القوات الأمنية".

وأردف قائلا، "أحد أهداف الجماعات الإرهابية هو جعل الأمور استثنائية، حين تلغي مصر حالة الطوارئ .. هذا يزعج الإرهاب، لأن جزء من استراتيجيتهم هو الضغط على الدولة، والأجهزة الأمنية تضغط على الشعب، فيشعر الشعب بالشعور بالضيق، وتزداد حالة عدم الرضا عند الشعب".

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وأكد راغب أن الدولة تبعث برسائل إلى العالم وإلى الاستثمار، بوقف حالة الطوارئ وتطبيق القوانين الطبيعية؛ ما يجعل المناخ آمن للمواطن، وجاذب للاستمرار.

من ناحيته، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة، اعتبر أن إلغاء قانون الطوارئ، "يثبت انتصار مصر على كل المخاطر والتهديدات؛ وأنها أصبحت في وضع يسمح لها بالتقدم بأقدام ثابتة على الأرض".

وقال عكاشة، لـ "سبوتنيك"، إن "إلغاء حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر، بما فيها منطقة سيناء، يمثل أيضًا اعلانا و تتويجا للنجاح الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وبدء مرحلة جديدة نحو تثبيت دعائم الجمهورية الجديدة التي أعلن عن انطلاقها منتصف هذا العام".

وقال الرئيس المصري، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع، الاثنين الماضي، يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر .. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف، "هذا القرار، الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء".