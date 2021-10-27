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السعودية تحدد 3 فئات يجب عليهم تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول إليها

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دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت الجوازات ، اليوم الأربعاء، بيانا دعت فيه جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إليها.

ووفقا للبيان، فإن عملية التسجيل تسهم في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وحددت الجوازات في البيان 3 فئات لتسجيل اللقاح إلكترونبا تشمل مواطني دول ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم.

وأوضح البيان أن القرار يأتي تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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