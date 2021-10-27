السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب الجيش المصري

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق محمد فريد حجازي"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر مع ترقيته إلى رتبة الفريق.

ويعتبر عسكر من مواليد محافظة الدقهلية عام 1957، وتخرج من الدفعة رقم 70 للكلية الحربية، بالنسبة لحالته الاجتماعية متزوج وله ثلاثة أبناء.

حصل الفريق أسامة عسكر على ماجستير العلوم العسكرية وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى وظيفة قائد فرقة ثم رئيسًا لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة.

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