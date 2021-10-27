"رسالة تهديد" تتسبب في عودة طائرة "مصر للطيران" بعد إقلاعها إلى موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / CC0
وكان متحدث باسم شركة "مصر للطيران"، أعلن في وقت سابق، أن الشركة تتحقق من أنباء بشأن عودة رحلتها المتجهة من القاهرة إلى موسكو إلى مطار المغادرة. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن عودة رحلتها المتجهة إلى موسكو إلى مطار القاهرة الدولي مرة أخرى: "نحن نتحقق من هذه الأنباء".
وأقلعت الطائرة من القاهرة الساعة 11:14 بالتوقيت المحلي (12:14 بتوقيت موسكو). وبحسب لوحة الوصول في مطار دوموديدوفو، حيث كان من المفترض أن تهبط، كان من المتوقع وصولها إلى موسكو الساعة 4:23 مساءً مع تأخير لمدة نصف ساعة.
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