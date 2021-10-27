مصر تدرس منع دخول المولات وصالات السينما والأندية لغير المطعمين بلقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف تاج الدين، في مقابلة على التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن هذه الأماكن تشهد تكدسًا وكثير من الدول تطبق ذلك، ولا تسمح بدخول الأماكن العامة سواء الترفيهية أو الاجتماعية أو الرياضية إلا بالحصول على اللقاح.

وأوضح أن مصر تأخذ هذه الخطوات تدريجيا، وكلما نصل لخطوة معينة تؤدي لضمان زيادة اللقاحات وتوفرها وسهولة الحصول عليها إضافة للحماية والوقاية للمتعاملين مع هذه الجهات.

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ولفت أن التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، منذ وقت قريب، كان يستهدف الفئة العمرية من سن 18 عاما فأكثر، ولم يكن هناك تطعيم للسيدات الحوامل أو متوقعات الحمل أو المرضعات، مؤكدا على أن تعطيم هذه الفئات حاليا أصبح مُجازا.

وأشار إلى أن أنواع التطعيمات التي سوف تجاز للسيدات الحوامل ومتوقعات الحمل والمرضعات، وتحصل على الموافقة العالمية والمنظمات العلمية العالمية وهيئة الدواء المصرية سوف تُستخدم.

وأفاد بأن شركة "فايزر" أجرت تجارب إكلينيكة سريرية وأعلنت أن بإمكانها تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عاما، ثم أجرت تجارب على ما هم أقل من 12 عاما أي من 5 لـ12 عاما، وبالتالي المُجاز حاليا عالميا هو لقاح "فايزر" الذي يمكن استخدامه لمن سنه أقل من 12 سنة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أنه تم تسجيل 871 حالة إصابة و42 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 326379 من ضمنهم 275637 حالة تم شفاؤها، و18375 حالة وفاة.

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