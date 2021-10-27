العراق يبحث أوضاع النازحين مع منظمة الهجرة الدولية

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم الوزارة وتوفير الإمكانات اللازمة لعودة من تبقى من النازحين في مخيمي (عامرية الفلوجة والجدعة الخامس) إلى مناطقهم الأصلية والعمل على غلقها.

وقالت وزارة الهجرة في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية، إن الوزيرة التقت اليوم مع رئيس منظمة الهجرة الدولية (iom) جورجي جوغاوري في مقر الوزارة، وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع مخيمات النازحين المتبقية؛ استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء ملف النزوح وغلق ما تبقى من المخيمات في البلاد.

وأشادت جابرو بحسب البيان، بحرص منظمة الهجرة الدولية على عملها وشراكتها مع الوزارة، لكونها شريكة حقيقية مع الوزارة وتعملان وفق خطة واحدة، معربة عن أملها بتقديم دعم أكبر لغلق مخيمي "عامرية الفلوجة" و"الجدعة الخامس" بعد حلحلة جميع المشاكل والمعوقات وتأمين عودتهم الطوعية، وأن تكون هناك مشروعات استراتيجية بين الوزارة والمنظمة؛ خدمة لفئات عناية الوزارة من خلال إيجاد الحلول المستدامة بعد عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت إلى أن منظمة الهجرة الدولية عملت برؤية الوزارة المستقبلية، وساهمت برفع الكثير من المعوقات التي كانت تحول دون عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها.

من جانبه، أبدى جوغاوري دعمه لمساندة الوزارة في ملف النزوح وغلق المخيمات ومتابعة عودة العوائل النازحة، وتنفيذ بعض المشاريع التي تدخل ضمن مشروع تشجيع النازحين على العودة الطوعية.