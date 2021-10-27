شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف فى أسعار البنزين فى لبنان وزيادة بالمازوت والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البنزين في لبنان اليوم تراجعا طفيفا، فيما ارتفعت أسعار المازوت والغاز بشكل طفيف، وفقا لجدول الأسعار الأسبوعي الذي أعلنته اليوم المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة اللبنانية.

وبلغ سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 95 أوكتان 296 ألفا و200 ليرة بتراجع قدره 6500 ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 305 آلاف و600 ليرة بتراجع قدره 7100 ليرة لبنانية.

وفي المقابل، ارتفع سعر صفيحة المازوت بشكل طفيف لتسجل 274800 ليرة بزيادة قدرها 4100 ليرة، بينما ارتفع سعر قارورة الغاز لتسجل 234300 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 4700 ليرة لبنانية.