ضبط شخص اعتدى بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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