شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يأكل سلالة للإنفلونزا.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدت القيود الوبائية لـ"كوفيد-19" إلى تراجع موسم الإنفلونزا 2020-2021، مع انخفاض حالات المصابين إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.



ووضع تراجعت حالات الإنفلونزا بعض العلماء في حالة شك تجاه انقراض إحدى السلالات الرئيسة للإنفلونزا، بسبب انخفاض العدوى لدى البشر.

وتعد إنفلونزا B / Yamagata واحدة من 4 سلالات يتم تضمينها بانتظام في لقاحات الإنفلونزا السنوية، ولكن في خضم عمليات إغلاق "كوفيد-19"، يبدو أن هذه السلالة تراجعت تماما، حسبما أفاد فريق بحث أسترالي مؤخرا في مجلة Nature Reviews.

وقال الباحثون إنه لم يحدث عزل لأي من سلالات B / Yamagata أو تسلسلها الوراثي في تتبع حالات الإنفلونزا منذ مارس/آذار 2020، عندما أنهى إغلاق "كوفيد-19" بشكل أساسي موسم الإنفلونزا 2019-2020.

ووقع الإبلاغ عن 31 حالة مشتبه بها من B / Yamagata لمسؤولي الصحة العامة من آخر موسم للإنفلونزا، ولكن لم يكن هناك عزل أو تسلسل ناجح للفيروس لتحديد إن كانت B / Yamagata هي السلالة المسؤولة حقا.

ولاحظ الباحثون أن B / Yamagata تميل دائما إلى أن تكون أقل عدوى من سلالات الإنفلونزا الرئيسية الأخرى، ولا تتطور بقوة مثل الآخرين، حيث لم يضطر مصنعو اللقاحات إلى تحديث مكون B / Yamagata في لقاح الإنفلونزا السنوي منذ عام 2015.

وخلص الباحثون في تقريرهم إلى أن هذه العوامل، "جنبا إلى جنب مع الظروف القمعية لوباء كوفيد-19، ربما تكون سهلت قمعا قويا لدورة B / Yamagata العالمية والانقراض المحتمل لهذه السلالة".

وقاد الدراسة ماريوس كوتساكوس، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة ملبورن. وقال خبراء أمريكيون في الأمراض المعدية إنه إذا انقرضت بالفعل سلالة كاملة من الإنفلونزا، فإن ذلك سيفتح إمكانات جديدة لمواجهة الإنفلونزا السنوية مستقبلا.

لكن الخبراء حذروا أولا من أن الأمر يستغرق أكثر من موسم إنفلونزا واحد لتحديد ما إذا كان B / Yamagata انقرضت بالفعل.

وصرح ريتشارد كينيدي، كبير باحثي اللقاحات في مؤسسة مايو كلينك"، في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا: "سأكون متحفظا بعض الشيء من وصفها بأنها صفقة منتهية، لأن الإنفلونزا وحش صغير متقلب".

وأشار إلى أن B / Yamagata يميل إلى الارتفاع في سنوات معينة ثم يختفي فعليا في سنوات أخرى.

وتابع كينيدي: "لا أعتقد أن الأدلة التي لم نرها منذ فترة بحد ذاتها حجة مقنعة. تشير البيانات إلى أنه نظرا لأننا لم نشهد حالة واحدة منذ مارس/آذار 2020، فهذا جيد، لكنني أرغب في رؤية فترة أطول حيث لا نرى أيا منها، لأن هذه الأنساب مخفية عنا من قبل".

والآن، بعد تخفيف قيود "كوفيد-19" وعودة الأطفال إلى المدرسة، أثيرت مخاوف بين مسؤولي الصحة العامة من أن موسم الإنفلونزا هذا قد يكون موسما صعبا، وقد يساعد هذا سلالة B / Yamagata لأن تطفو على السطح مجددا.

وقال الدكتور ويليام شافنر، المدير الطبي لمؤسسة بيثيسدا الوطنية التي يقع مقرها في بيثيسدا بولاية ماريلاند، إنه إذا ذهبت سلالة B / Yamagata إلى الأبد حقا، فهذا يعني أنه يمكننا التوفيق بين السلالات المضمنة في لقاح الإنفلونزا السنوي للحصول على المزيد من الفائدة مقابل المال.

وتشتمل بنية لقاح الإنفلونزا الحالي على 4 سلالات: الإنفلونزا A / H3N2 (هونج كونج)، والإنفلونزا A / H1N1 (الخنازير)، والإنفلونزا B / Victoria، والإنفلونزا B / Yamagata.

وتميل سلالات الإنفلونزا A إلى أن تكون أكثر عدوى ومصدرا للأوبئة القاتلة، بينما تنتشر الإنفلونزا B ببطء أكبر بين الأطفال في سن المدرسة والمراهقين.

وقال كينيدي إن العلماء الأمريكيين يلعبون كل عام لعبة تخمين لتحديد النسخة الجينية لكل من السلالات الـ4 التي من المرجح أن تكون الأكثر عدوى. وعندما يخمنون بشكل صحيح، فإن لقاح الإنفلونزا يوفر حماية أفضل.

وقال شافنر إن استبدال جزء B / Yamagata من اللقاح بسلالة أخرى أكثر عدوى وخطورة يمكن أن يحسن فاعلية اللقاح.

ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص اللقاح إلى ثلاث سلالات فقط، ما يجعل اللقاح أرخص وأسهل في التصنيع، على حد قول كينيدي.

وإذا حصل الناس على لقاح الإنفلونزا هذا العام والتزموا بحماية "كوفيد-19"، مثل أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي، فهناك احتمال أن تختفي سلالة B / Yamagata إلى الأبد، وفقا لكينيدي وشافنر.