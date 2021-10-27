تفاصيل شاشة جديدة لمحترفي تصميم الصور والفيديو من آيسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق شاشتها CB273U الجديدة للمستخدمين المحترفين في مجالات التصميم وتحرير الصور والفيديو.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تمتاز بلوحة IPS قياس 27 بوصة تعمل بدقة الوضوح WQHD (2560 x 1440 بكسل) مع دعم تقنية HDR10.

وتظهر الألوان نابضة بالحياة بفضل عمق الألوان 8 بت، بينما تبلغ زاوية المشاهدة 178 درجة.

وتروج آيسر لشاشتها CB273U الجديدة من خلال وحدة الإرساء، والتي تتيح للمستخدم إنشاء منصة العمل الخاصة به.

وتشتمل وحدة الإرساء على منفذ USB-C بقدرة 90 وات، والذي يتيح إمكانية إمداد اللاب توب بالتيار الكهربائي، مع منفذ RJ45 جيجابايت إيثرنت.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مفتاح KVM للتبديل بين الأجهزة المختلفة دون الحاجة إلى تبديل الشاشات أو لوحات المفاتيح أو وحدات الفأرة.

وتزخر الشاشة الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة مثل تقنية آيسر BlueLightShield Pro وتقنية آيسر Flickerless لمنع وميض الشاشة وتقنية آيسر Low Dimming.

ويتيح الحامل العملي إمكانية ضبط الشاشة في أوضاع مختلفة حسب وضع جلوس المستخدم.

وأعلنت شركة آيسر عن طرح شاشتها CB273U الجديدة في الأسواق العالمية خلال تشرين ثان/نوفمبر المقبل.