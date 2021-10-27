شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى عن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان: خطوة تعكس الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى بالخطوات التى اتخذتها مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث ثمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر سبتمبر الماضي، وكذلك القرار الذي اتخذه مؤخراً بإلغاء مد حالة الطوارئ في جمهورية مصر العربية، والذي يعكس ويؤكد حالة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

ويأتى هذا خلال الاجتماع الثالث للمرصد العربى لحقوق الإنسان، والذى عقد بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، برئاسة العسومي.

كما ثمن "العسومي" التطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لتنفيذ برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، والذي يأتي بعد العمل على نظام العقوبات البديلة وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وهي خطوات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين .

ومن جانب آخر، وجه المرصد العربي لحقوق الإنسان نداءً إلى جميع الدول العربية لسرعة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة من حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، وباعتبارها إحدى الآليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

كما قدم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بفوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 حتى 2024، والذي يعد تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وشهدت أعمال الاجتماع مناقشة مجلس أمناء المرصد لمشروع اللائحة الداخلية لعمل المرصد، وكذلك خطة عمله الإستراتيجية للفترة القادمة، ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.

على صعيد آخر، أشاد أعضاء مجلس أمناء المرصد بالمقترح المقدم من معالي الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عضو مجلس أمناء المرصد، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، بشأن المؤشر العربي للأمن الغذائي، باعتبارها خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، وأوصى أعضاء مجلس الأمناء بإعداد دراسة حول هذا المقترح لمناقشتها خلال الاجتماع القادم للمرصد.