شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: مجلس الوزراء سيعود للاجتماع قريبا ونأمل لمبادرة "الراعى" أن تبصر النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن مجلس الوزراء سيعود إلى الاجتماع قريبا نتيجة المشاورات التي تتم في الوقت الحالي بلبنان، مؤكدا وجود اتصالات مكثفة للعودة في أسرع وقت.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة ببعبدا اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة على أكثر من صعيد، واللقاءات التي عقدها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالأمس مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، إضافة إلى العلاقات بين لبنان ودول الخليج وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأضاف ميقاتي أن اللقاء تناول مبادرة البطريرك الماروني التي قام بها بالأمس، معبرا عن أمله في أن تبصر المبادرة النور قريبا وتؤدي إلى فك مسألة وقف عمل مجلس الوزراء، وعودته للالتئام.

وأكد حرصه وحرص الرئيس اللبناني على العودة إلى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء وأن يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين والدستور.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ما تم تداوله بالأمس عن المقابلة التي تم بثها أخيراً لوزير الإعلام جورج قرداحي، مؤكدا أنه تم تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر.

ونقل ميقاتي تأكيد الرئيس اللبناني أن هذه المقابلة تعكس رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأيه، مشددا على الحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية.

وقال ميقاتي: "صحيح أننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ولكننا لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الموقف ثابت، كما نتطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها."

وأضاف أن ما قاله وزير الإعلام لن يؤثر على المسار العام، خاصة وأن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الموضوع قد طوي.