الخنازير والماعز والغزلان تغزو نيوزيلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت في نيوزيلندا تحذيرات من "غزو" من الغزلان البرية والخنازير والماعز يهدد بتدمير مساحات واسعة من أراضي المحميات.



وذكرت جماعة معنية بالحفاظ على البيئة أن "غزوا خارج نطاق السيطرة" للغزلان البرية والخنازير والماعز يدمر غابات المستقبل في نيوزيلندا.

وأصدرت هيئة الغابات والطيور، الأربعاء، سلسلة من الخرائط اعتماداً على بيانات رسمية تظهر أن أراضي المحميات في البر الرئيسي لنيوزيلندا، وكذا مناطق من أراضي الملكية الخاصة، تتعرض لهجوم من الثدييات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة "كيفين هيج" في بيان إن الهيئة دعت خطة المناخ الحكومية لتوفير تمويل أكبر لبرنامج للسيطرة على الغزلان والخنازير والماعز دشنته نيوزيلندا على وجه السرعة.

وأضاف: "عدد ومدى الغزلان البرية والخنازير والماعز في جميع أنواع الأراضي في جميع أنحاء نيوزيلندا وصل إلى مستويات الأزمة".

وتقع نيوزيلندا في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادي، وهي تتكون من جزيرتين رئيسيتين وعدد من الجزر الصغيرة الأخرى. وتنتشر الغابات المعتدلة النفضية والمخروطية في الجزء الغربي من الجزيرة الجنوبية والجزء الشرقي والأوسط من الجزيرة الشمالية، ومن أهم أشجار تلك الغابات: الزان والبلوط والصنوبر والشربين.

وتسود الحشائش في المناطق قليلة الأمطار (الأجزاء الشرقية من الجزيرة الجنوبية وبعض الأجزاء الواقعة في ظل المطر في الجزيرة الشمالية) التي تمثل مناطق الرعي الرئيسية في نيوزيلندا.

ومعظم الحيوانات في نيوزيلندا أُحضرت من دول أخرى، فالأيائل والأرانب والخنازير والأبقار والأغنام أحضرها الأوربيون، والكنغر أُحضر من أستراليا.