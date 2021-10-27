شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. صحو بالسعودية والإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في دول الخليج ما بين صحو وغائم ورطب ، وفيما يلي استعراض سريع لحالة الطقس بدول الخليج.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر ليلاً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً.