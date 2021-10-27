ما هو سعر ومواصفات هاتف فيفو الاقتصادي vivo Y21؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيفو عن انضمام هاتف جديد لفئة (Y) يحمل اسم vivo Y21، ويأتي بمواصفات متوسطة وسعر اقتصادي.



يأتي هاتف vivo Y21، بشاشة من النوع (IPS LCD) مساحتها 6.51 بوصة، بجودة +HD، وبطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير.

يعمل هاتف فيفو vivo Y21 بنظام التشغيل أندرويد 11، ويتميز بذاكرة صلبة 64 جبجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجايايت.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد بكامبرا أمامية 8 ميجابيكسل، وكامير خلفية ثنائية 13 و2 ميجابيكسل.

يتوفر هاتف فيفو الجديد vivo Y21، بسعر اقتصادي، يصل إلى 190 دولارا.

ويأتي هاتف فيفو في مصر بسعر يصل إلى 2990 جنيها مصريا.

يتميز هاتف فيفو الجديد vivo Y21، ببعض الأمور، أبرزها البطارية التي تكفي لمدة 24 ساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع، ويتميز الهاتف بخفة الوزن.

لكن في نفس الوقتفالهاتف يؤخذ عليه سعره المرتفع الذي لا يناسب قدراته، كما أن الشاشة لا تدعم معدل التحديث الأعلى.