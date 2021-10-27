شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الموريتاني يبحث آليات التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو، امس الثلاثاء، مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية آليات التعاون الثنائي وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية- في بيان : إن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو استعرض أيضا خلال لقائه وفد البنك الإفريقي للتنمية برئاسة ميموناتو أنجاي ديوب، مسؤولة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا بالبنك، موضوع إنجاز جسر (روصو) الذي من المقرر أن يربط موريتانيا بالسنغال.

وكانت موريتانيا والسنغال وقعتا في أبريل الماضي اتفاقية تشييد لجسر يربط البلدين، بتمويل من بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي وحكومتي موريتانيا والسنغال.