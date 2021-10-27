شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعرب عن قلقها بشأن تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية "إرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصنيف السلطات الإسرائيلية ست منظمات غير حكومية فلسطينية ناشطة في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان، "منظمات إرهابية".

وأكدت فرنسا في بيان صدر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، حرصها على الدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية.

وقالت: "تقع على عاتق الدول مسؤولية إحداث البيئة المؤاتية لتمارس المنظمات غير الحكومية أنشطتها، والمحافظة على هذه البيئة"، مطالبة بالحصول على توضيح من السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن.