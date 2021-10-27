شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: هجوم ديالي محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الإرهابي على أحدى القرى في ديالى، ووصفه بأنه " محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلاد".

وقال صالح - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن: "الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى هو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش، وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة ".