شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: تحقيقات أحداث الطيونة أحيطت بسرية تامة والأخبار المنسوبة لمصادر مجرد تكهنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة الجيش اللبناني أن التحقيقات التي أجريت في أحداث الطيونة التي شهدتها العاصمة بيروت في 14 أكتوبر الجاري، أحيطت بسرية تامة وفق الأصول وبإشراف القضاء المختص.

وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن أي أخبار مرتبطة بسير التحقيقات ومنسوبة إلى مصادر في التحقيق هي مجرد تكهنات غير مستندة إلى وقائع.

وشددت قيادة الجيش على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

واستنكرت تناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول التحقيقات التي أجراها الجيش في حادثة الطيونة.