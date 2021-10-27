شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإعلان عن ترخيص وتأسيس شركات عالمية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من المقرر أن يُعلن اليوم الأربعاء، وزير الاستثمار خالد الفالح عن ترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.

وكان وزير الاستثمار قد أعلن ذلك على هامش أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار التي عقدت أمس وأول أمس في الرياض بمشاركة دولية.

وفي جلسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أشار الفالح إلى ضرورة استثمار شركات النفط الكبرى والأسواق المالية في التحول للطاقة النظيفة، فضلا عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، للحصول على محفظة أكثر توازنا من الطاقة.

وأضاف- حسب العربية- أن أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وشركة البترول الكويتية وغيرهم من شركات النفط العملاقة، عليهم أن يستثمروا في هذا التحول للطاقة.

وعبر عن اعتقاده أنه يجب أن نصل إلى هذا المفهوم على المستوى العالمي من التحول، كما الأسواق المالية يجب أن تستثمر في هذا التحول الآن، وتدرك أن الأمر ليس عبارة عن قطب ثنائي، ليس مجرد صفر أو واحد، يجب النظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كنقاط، و”أعتقد أن هناك الكثير من الشركات التي تستثمر في النفط والغاز تحقق نتائج جيدة الآن في ما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية”.