شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مواطنين امتهنوا سلب المارة باستخدام دراجات نارية مسروقة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على 4 مواطنين، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقات وسلب المارة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين في العقد الثالث من العمر.

وأوضح أن المتهمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة الدراجات النارية واستخدامها في سلب المارة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.