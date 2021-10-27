شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إبطال مفعول عبوة ناسفة وقنبلة يدوية جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى عراقي، عن إبطال مفعول عبوة ناسفة وقنبلة يدوية فى محافظتى النجف وبابل جنوبى العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الأمنى ـ فى تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية ـ بأن "القوات الأمنية تمكنت خلال عملية مداهمة أحد الأوكار من معالجة قنبلة يدوية فى حى الجزائر بالعاصمة بغداد، وفق الإجراءات القياسية فى محافظة النجف" بدون وقوع أى خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وأوضح أن خبراء المتفجرات تمكنوا أيضا من معالجة عبوة ناسفة؛ تتكون من مواد شديدة الانفجار تقدر بـ 2 كيلو جرام فى ناحية مدينة الإسكندرية منطقة مويلحة الثالثة بمحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بانفجار عبوة ناسفة على قطعات الجيش ضمن قضاء الحضر فى محافظة الموصل.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية، خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد؛ لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية.