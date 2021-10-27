شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع البرمجيات الخبيثة.. طريقة فحص الروابط عبر البريد أو شبكات التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بفحص أي روابط إلكترونية قبل فتحها للوقاية من هجمات الهاكرز أو أضرار الفيروسات. وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للحفاظ على أمانك، إذا وصلك رابط مشبوه على البريد أو أي شبكة اجتماعية على الإنترنت، فلابد تتأكد من أمانه وعدم احتواءه على برمجيات خبيثة عبر الأدوات التالية: أداة فحص سلامة الروابط والملفات من الفيروسات: https://sitecheck.sucuri.net أداة كشف مصدر الرابط المختصر: https://urlex.org

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