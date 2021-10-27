شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار أبها ومدينة نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي. كما أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أخرى حاولت استهداف مدينة نجران. وأكد تحالف دعم الشرعية أنه سيتم التعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

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