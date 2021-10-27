رئيس وزراء فلسطين من بروكسل: الانتهاكات الإسرائيلية تهدد حقوق الإنسان الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تدوينة نشرها اشتية، على "تويتر" ، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين كانت مثمرة.

وأكد اشتية على الالتزام الفلسطيني بمبادئ وحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، مشيرا إلى أن تلك الأشياء تمثل قاسما مشتركا بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وزراء فلسطين إن بلاده طالبت بحماية حقوق الإنسان في فلسطين التي باتت مهددة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي منشور سابق على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قال اشتية، إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني كان آخرها تصنيف 6 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية".

كما انتقد رئيس وزراء فلسطين ما وصفه بـ "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تتمثل في رفع وتيرة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي بهدف تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع".

© Sputnik الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين

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